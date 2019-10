Kinderschutzbund und Rotary-Club in Mettmann kooperieren : Sie will Mädchen und Jungs stärken

Sie will Mädchen und Jungs stärken

Kinderschutzbund und Rotary-Club in Mettmann kooperieren

Mettmann Gemeinsam mit dem Rotary Club Mettmann hat der Kinderschutzbund ein neues Projekt entwickelt.

Diese sind durch das, was sie erlebt haben, nicht nur traumatisiert, sie hatten auch nie die Möglichkeit, sich soziale Fähigkeiten anzueignen. „Wenn man jahrelang auf der Flucht ist, entwickelt man eine Ellenbogenmentalität. Die Sozialkompetenz bleibt auf der Strecke“, weiß Fischer.

Wie Aktuell gelten laut Kinderschutzbund 1001 Kinder in Mettmann als arm.

Was „Starke Mädchen – Starke Jungs“ heißt das Gemeinschaftsprojekt zum Aufbau des Selbstbewusstseins sozial benachteiligter Kinder.

„Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Kinder in prekären Situationen zu unterstützen“, erklärt Dieter Jünemann, Gemeinschaftsdienstbeauftragter des Rotary Clubs Mettmann. Dank dieses Projektes werden nun fünf bis sechs sozial benachteiligte Kinder in zwei Wochenstunden und bei Ferienaktivitäten in ihrer Entwicklung unterstützt werden.