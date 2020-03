Foodsharing in Mettmann : Sie will der Verschwendung ein Ende bereiten

Sie will der Verschwendung ein Ende bereiten

Foodsharing in Mettmann

Mettmann In Mettmann gibt es eine Bewegung, die Lebensmittel „rettet“, um sie nicht in den Müll zu werfen. Gertraude Hartung-Neumann ist ihre Botschafterin.

Gertraude Hartung-Neumann ist Botschafterin nicht für ein Land, sondern eine Idee: Sie ist die Foodsharing-Botschafterin für Mettmann. Zu ihrer Aufgabe gehört es, die bundesweit tätige Initiative, die zum Ziel hat, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren und nicht mehr benötigte Lebensmittel vor der Tonne zu retten, in der Region bekannt zu machen. „Wir holen in Betrieben, auf Veranstaltungen oder auch direkt bei der Tafel Lebensmittel ab, die diese nicht gebrauchen kann. Wir kooperieren mit der Tafel, aber sie hat immer Vorrang“, berichtet Hartung-Neumann, die selbst einen Großteil ihrer Zeit damit verbringt, Lebensmittel zu retten.

Die abgeholten Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Tee, Kaffee, Backwaren oder Süßigkeiten werden an Interessierte verteilt. „Wir essen auch selbst davon, verteilen an Nachbarn und haben uns über Whats App vernetzt“, erzählt sie. „Auch beim Kochen richte ich mich danach, was gerade anfällt.“