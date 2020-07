Mettmann : Sie sind da, wenn Senioren Hilfe brauchen

Mettmann Nach Erkrath wollen Pflegescouts jetzt auch in Mettmann aktiv sein. Sie helfen, wenn der Medizinische Dienst kommt, der den Pflegegrad einstuft. Dabei kann viel schief gehen: Viele Senioren offenbaren nur ungerne, dass sie Unterstützung dringend nötig haben.

Für viele Menschen ist der Besuch des Mitarbeiters des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) mit Angst besetzt. Das Wissen, dass dieser Besuch ausschlaggebend über die Festlegung der Pflegestufe ist, überfordert sie. Doch niemand muss diese Hürde allein nehmen: Die ehrenamtlichen Pflege-Scouts unterstützen mit Rat und Tat. Jetzt gründet sich auch in Mettmann eine Gruppe, die Senioren und ihren Angehörigen kostenlos zur Seite stehen will.

Hervorgegangen sind die Pflege-Scouts aus der „Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis Mettmann“, die in Hilden ihren Sitz hat. „Wir haben festgestellt, dass vor allem die Beurteilung des Pflegegrades von enormem Interesse war“, erinnert sich Otto Berger, der bei den ersten Pflege-Scouts war, die 2018 zunächst in Monheim und Erkrath tätig wurden. Doch Otto Berger lebt in Mettmann, und so war der Wunsch groß, die Pflege-Scouts auch in seiner Heimatstadt anzubieten. „Seit 2019 bin ich dran und jetzt ist es soweit“, erzählt er freudig, „wir haben den Kooperationsvertrag mit der Stadt unterschrieben.“