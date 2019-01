Sie erhalten die Silbermünze: Landrat ehrt zwei Kreisbürger für ihren Einsatz

Kreis Mettmann. In der Kreistagssitzung brachte der Kreistag nicht nur den Haushalt für das Jahr 2019 unter Dach und Fach, sondern nutzte die Gelegenheit, zwei Persönlichkeiten zu ehren, die sich über viele Jahre in besonderer Weise um den Kreis Mettmann verdient gemacht haben.

Unter anhaltendem Beifall der Kreistagsmitglieder überreichte Landrat Thomas Hendele die Silbermünze des Kreises an den bereits im Frühjahr in den Ruhestand getretenen Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Martin Lindemann, sowie an den zum Jahreswechsel in den Ruhestand tretenden Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Düsseldorf, Ulrich Rüther. Hendele lobte Lindemann insbesondere für dessen unermüdliches Bemühen um die Jugend und deren Gewinnung für eine Berufsausbildung im Handwerk. Ulrich Rüther lenkte 25 Jahre lang als Vorstandsmitglied, davon zwölf Jahre als Vorsitzender die Geschicke der Kreissparkasse Düsseldorf.⇥cz