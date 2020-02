Zum Aktionstag : Sicher durch die digitalen Netze

Zum „Safer Internet Day“ informierte die Polizei Jugendliche und Eltern.

Hintergrund: Das Internet ist aus unserem Alltag heute nicht mehr wegzudenken und Internetnutzer sind fortschreitend immer jünger. In der digitalen Welt lauern aber auch vielfältige Gefahren. Gerade für jüngere Internetnutzer ist deshalb eine erwachsene Begleitung in digitalen Datennetzen sehr empfehlenswert, weil junge Menschen die dort vorhandenen Gefahren und Probleme oft noch nicht ausreichend selber einschätzen und auch nicht beurteilen können.

An aktuellen Beispielen, aber auch mit Blick in die Vergangenheit, wurden Fragen zum Thema interessant aufgearbeitet: „Gab es eigentlich schon immer Fake News?“ Zudem wurde im Workshops auch noch aufgezeigt, wie „Hate Speech“ zustande kommt: „Wie respektvoll gehen wir im Netz miteinander um?“. Der Workshop war Teil der Wülfrather Kampagne „Wir. Respekt in Wülfrath“.