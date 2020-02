Gratis-Radfahrkurse in Mettmann : Sicher auf dem Pedelec unterwegs

Pedelec-Training bei der Kreisverwaltung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Kreisverkehrswacht Mettmann bietet Pedelec-Kurse an. Termine sind am 25. April, 6. Juni, 25. Juli, 15. August, 19. September und 10. Oktober. Die Kurse laufen in Mettmann auf dem Parkplatz des Kreishauses, Düsseldorfer Straße 26. Praktische Übungen stehen für die Kursteilnehmer auf dem Plan, damit diese ihr Pedelec besser kennen- und beherrschen.

Es wird gebeten, das eigene oder ein Leih-Pedelec mitzubringen, die Teilnahme ist gratis. Anmeldungen unter kvwme.gertler@gmx.de oder telefonisch an 0176 96396391.

(arue)