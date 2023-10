Shopping in Mettmann Platzhirsch kommt als Pop up-Store zurück

„Wir eröffnen ein Pop Up Outletstore in der Königshofgalerie und freuen uns sehr darauf!“, teilt Sabrina Nebeling-Aysal auf RP-Nachfrage mit. Pünktlich zum Vorweihnachtsgeschäft geht es am 1. November in der Galerie Königshof in dem Ladenlokal auf der Ecke vis-a-vis des asiatischen Imbisses im Erdgeschoss los. „Zum Auftakt gibt es Fingerfood und Getränke“, verspricht die Boutiquenbesitzerin zur Eröffnung. Vor allem locken „tolle Angebote mit bis zu 70 Prozent Rabatt“, verspricht sie Rotstiftpreise.