Wanderverein in Mettmann und Wülfrath Die letzte Tour des Sauerländischen Gebirgsvereins

Wandern hat viele Vorteile. Es ist ein günstiges Freizeitvergnügen, bei dem nicht nur die eigene Heimat näher erkundet werden kann. „Das Bewegen an der frischen Luft ist gesund“, sagt Bettina Clemens, Wanderwartin des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) Wülfrath-Mettmann. „Außerdem ist Ausdauersport immer gut.“ Vor 28 Jahren wurde die Sektion Wülfrath-Mettmann des SGV gegründet und bot geführte Wanderungen in der näheren und auch ferneren Umgebung an. „Der Vorteil von Wandern im Verein ist, dass man versichert ist“, sagt Bettina Clemens. Außerdem komme man ins Gespräch mit den Mitwanderern. „Wenn man an einer geführten Wanderung teilnimmt, muss man sich nicht selbst Gedanken machen. Man geht einfach mit.“