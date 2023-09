Serie „Palliativ Care“ „Prognosen gebe ich nicht ab“

Es sind drastische Worte, mit denen Arno Luik ein Gefühl beschreibt, das Dr. Matthias Herrmann als „Diagnoseschock“ bezeichnet. Als Hausarzt weiß er, worum es in solchen Augenblicken geht: Ruhe, Konzentration und ein Konzept. Nach einer palliativen Diagnose gebe es meist nur ein kurzes Zeitfenster, in dem der Patient noch erreichbar sei: „Das sind vielleicht drei bis fünf Minuten, mehr nicht.“ Mit dem Tod vor Augen laufe das eigene Leben im Zeitraffer an den Menschen vorbei. Was machen wir jetzt? Und wie viel Zeit habe ich noch? Das sind die Fragen, die Herrmann oft nach einem solchen „Diagnoseschock“ hört. „Prognosen gebe ich nicht ab“, stellt er klar. Sowas ließe sich nicht seriös sagen und richte im Zweifel mehr Schaden an, als das es von Nutzen sei. Zumal es so sei, dass man jemanden vielleicht nicht heilen, aber immer noch viel für ihn tun könne. Einem Menschen zu sagen, dass seine Krankheit nicht heilbar ist und dass er in absehbarer Zeit sterben wird: Für dieses Gespräch nimmt sich der Hausarzt jenseits des Praxisalltags viel Zeit. Meist hat der Patient da aber auch schon eine Ahnung davon, dass es ernst ist. Oftmals gab es einen Weg hin zu diesem Augenblick: Man spürt Schmerzen oder ein Unwohlsein und geht zum Arzt. Der schaut auf die Blutwerte und manchmal gibt es auch schon eine Verdachtsdiagnose mittels Ultraschall. Es folgt die Überweisung zu Fachärzten, am Ende liegen die Befunde wieder auf dem Schreibtisch des Hausarztes. Wird dann dort darüber gesprochen, kommen oft auch Angehörige mit zum Gespäch. Einen Termin beim Onkologen hat Matthias Herrmann meist schon vereinbart, um einen möglichen Weg aufzuzeigen. Und wenn man das alles nicht will? Ja, auch das hat er schon erlebt: „Dann gilt es, den Patientenwillen zu akzeptieren.“ Man müsse einen Menschen auch seinen eigenen Weg gehen lassen können. Für ihn als Arzt sei es wichtig, nicht in blinden Aktionismus zu verfallen: „Manchmal ist es eine gute Tat, nichts zu tun.“ Sich erstmal hinzusetzen, sich zurückzulehnen und abzuwarten: Oft sei auch das ein guter Weg, um zu Lösungen zu gelangen. Letztlich gehe es immer auch um die Symptomkontrolle und darum, auf Krisen zu reagieren, die nicht vorhersehbar sind. Heutzutage sei fast jeder im Internet unterwegs und oftmals seien es auch die Patienten selbst oder deren Angehörige, die das Netz durchforsten auf der Suche nach möglichen Therapien. Meist ist es auch die Familie, der zuerst auffällt, dass sich der Schwerkranke aus dem Alltag zurückzieht. Kommt es von den Nebenwirkungen der Medikamente oder ist der Mensch depressiv? Das gelte es zu klären, wobei ein innerer Rückzug auch normal sei im Schatten einer palliativen Diagnose. Wie sich ein solcher Rückzug anfühlt? Auch das beschreibt der Journalist Arno Luik sehr eindrucksvoll: „Ich merke, dass das, was mir gestern noch so wichtig war, plötzlich sehr unwichtig ist. Dieser ganze Wahnsinn, der uns Tag für Tag umgibt – mir gerade ziemlich egal, das alles. Irgendwie ist da eine Schranke zwischen mir und der anderen Welt – und diese Schranke geht nicht hoch.“ Dennoch den Kontakt zu einem Menschen zu halten und den Weg durch die Krankheit als etwas zu sehen, das sich trotz aller Widrigkeiten bewältigen lässt: Matthias Herrmann vergleicht das mit einem Fluss, durch den man gemeinsam schwimmt. Es wird Stromschnellen geben und Dinge, die man anfangs noch gar nicht abgesehen kann. Und dennoch: Als Hausarzt bleibt er nahe bei seinen Patienten, bis zum Schluss.