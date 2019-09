Kreispolizei Mettmann meldet Betrugsversuch : Seniorin wehrt betrügerischen Anruf ab

Mettmann Bei der 97 Jahre alten Frau aus Mettmann meldete sich die vermeintliche Tochter. Sie legte einfach auf.

(arue) Trickbetrüger haben versucht, eine 97-Jährige durch falsche Angaben am Telefon um eine hohe Summe Bargeld zu bringen. Das berichtet jetzt die Polizei. Die Tat soll sich am Mittwoch zugetragen haben. Glücklicherweise habe die Seniorin jedoch bemerkt, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte, so dass ein Schaden verhindert wurde. Gegen 11 Uhr meldete sich per Telefon eine Frau bei der 97-Jährigen und gab an, die Tochter der Mettmannerin zu sein. Sie befinde sich aktuell in einer Notlage und benötige eine hohe fünfstellige Summe, um eine Rechnung zu begleichen. Die 97-Jährige wurde daraufhin stutzig und beendete das Gespräch. Anschließend rief sie ihre 70 Jahre alte Tochter an und erzählte ihr von dem Vorfall. Gemeinsam brachten die beiden den Vorfall dann bei der Polizei zur Anzeige.