Betrug in Mettmann : Falscher Dachdecker prellt Frau um Bargeld

Betrug in Mettmann

Mettmann An ihrem Haus müsste dringend ein Schaden behoben werden, behauptete der angebliche Dachdecker. Um entsprechendes Material zu kaufen, ließ er sich von der Hausbesitzerin Bargeld aushändigen – und verschwand.

Als es Montagmittag, 17. Januar, an ihrer Haustür klingelte, dachte sich eine 90-jährige aus Mettmann zunächst nichts dabei. Wie die Polizei berichtet, gab der Mann sich der Seniorin gegenüber als Dachdecker aus. Er habe gerade zufällig gesehen, dass die Dachblende an ihrem Haus an der Donaustraße beschädigt sei und repariert werden müsse, bevor ein größerer Schaden entstehe.