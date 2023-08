Seniorentag in Mettmann Seniorentag rückt Ehrenamt in den Blickpunkt

Ob in Sportvereinen, bei der Flüchtlingsarbeit, in der Kinder- oder Seniorenbetreuung oder auch bei Aktivitäten zum Umwelt- oder Tierschutz – in ihrer Freizeit sind viele Senioren aktiv, um Hilfe und Unterstützung zu organisieren und das gesellschaftliche Miteinander zu stärken. Nach Themenschwerpunkten wie „Geh‘ raus aus dem Haus“, „Bewegung und Ernährung“ und das „Kontakteknüpfen gegen die Vereinsamung“ möchte der Runde Tisch für Seniorenfragen Mettmann, kurz RTfS, das Ehrenamt in den Mittelpunkt seines kommenden Seniorentags stellen. Der Seniorentag 2023 findet am Mittwoch, 6. September, vor der Galerie Königshof statt.