Energiekrise und Inflation : Seniorenrat informiert zu Energie-Beratungsangeboten

Herbert Breitrück (Vorsitzender), Doris Kühn und Horst Heisig (r.) vom Seniorenrat Mettmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der Seniorenrat der Stadt Mettmann veröffentlicht regelmäßig Beiträge in einer eigenen Zeitung. Die kostenlosen Exemplare liegen zur Mitnahme unter anderem in der Stadtbibliothek, in den Mettmanner Kirchengemeinden und in der Awo-Tagesstätte aus.

Erst wirbelte die Corona-Pandemie alles durcheinander, nun stellt Putins Angriffskrieg in der Ukraine alle vor neue Herausforderungen. Ein Aspekt ist die Energiekrise, vielen stehen im kommenden Herbst und Winter bange Momente bevor. Und weil bereits vor besagter Krise bei einigen Rentnern und Senioren das Geld kaum reichte, sind diese einkommensschwachen Haushalte nun besonders betroffen, Stichwort: Versorgungslücke. Wie kann das Loch im Geldbeutel gestopft werden? Die Deutsche Rentenversicherung beispielsweise zahlt zum 1. Dezember einmalig 300 einkommensteuerpflichtige Euro als einmalige Energiepreispauschale an Rentner und pensionierte Beamte aus.

Der Seniorenrat der Stadt Mettmann hat jetzt eine Sonderausgabe seiner Publikation „Das Tor“ herausgebracht. Da die Rentnerinnen und Rentner nach Auffassung des Seniorenrates bislang bei den Entlastungspaketen der Bundesregierung wenig berücksichtigt wurden, hat der Vorstand in Zusammenarbeit mit der Stadt die Sonderausgabe erarbeitet, die wichtige und nützliche Informationen und Hinweise für sämtliche Bereiche des täglichen Lebens enthält.

In der kostenlosen Broschüre, die in einer Auflage von 1500 Exemplaren gedruckt wurde und an den bekannten Stellen ausliegt, erfahren Senioren, an welche Stellen und Einrichtungen sie sich wenden können, wenn sie Unterstützung brauchen.

(von)