Mettmann : Hier trifft Melodie auf Rhythmus

Frederik und Judith (beide 9) spielen mit viel Leidenschaft Marimba. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Auf der Suche nach seltenen Musikinstrumenten, die wir in loser Folge vorstellen, ist die Marimba heute in den Fokus gerückt. Sie gilt als Nationalinstrument von Guatemala. Aber auch in Mettmann gibt es Freunde der Marimba.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hanna Eisenbart

Die Marimba ähnelt dem Xylophon und stammt ursprünglich aus Afrika. Im 16. Jahrhundert tauchte sie in Guatemala auf, wurde dort weiterentwickelt und gilt heute als Nationalinstrument des südamerikanischen Landes und darüber hinaus auch als immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Doch wo lernt man Marimba? Da sie zu den Schlaginstrumenten zählt, war der Schlagzeuglehrer Wolfgang Wölke von der Musikschule Mettmann die erste Adresse.

Seit etwa anderthalb Jahren unterrichtet der begeisterte Schlagzeuger zwei Schüler – die beiden neunjährigen Judith und Frederik – und beim Gespräch konnte wir uns davon überzeugen, dass die beiden heute bereits ihr Programm üben, das sie im Januar beim Wettbewerb „Jugend musisziert“ vorstellen wollen: Sie stimmten ein hübsches Quodlibet an.

Info Marimba besteht aus Metall und Mahagoni Die Marimba umfasst bis zu 5 ½ Oktaven, und die einzelnen Tasten bestehen aus Edelhölzern, meist Mahagoni. Die darunter angebrachten Resonanzrohre sind aus Metall. Heute ist das Instrument im südamerikanischen Kontinent aber auch in Japan sehr populär. Wer ein seltenes Instrument spielt, möge sich bitte bei der RP Mettmann melden: Telefon 02104 9279720.

Ihr passionierter Lehrer hat ihnen jeweils ein Instrument leihweise zur Verfügung gestellt, denn ohne Üben kann man auch nicht Marimba spielen, das bei höheren Weihen mit zwei Schlegeln pro Hand bedient wird. Judith und Frederik lernen im Hauptfach Schlagzeug und im Nebenfach Marimba – ein Instrument aus der riesigen Instrumentenvielfalt, die sich Schlaginstrument nennt: Trommeln, Pauken, Becken, Gong, Triangel und vieles mehr. Bei dem Instrumentenkarussell, organisiert von der Musikschule, haben sie dieses klangschöne Instrument kennengelernt und sich dafür entschieden. Und es macht ihnen offensichtlich Spaß, denn das Üben ist dem Vernehmen nach wohl kein Muss – eher eine Freude.

Doch neben der Schule, die beiden nach eigenen Angaben keine Probleme bereitet, stehen noch Sport und Hobbys auf dem Wochenplan der Aktivitäten. Judith spielt Hockey, ist die Kapitänin ihrer Mannschaft, zeichnet und malt gerne. Ihr Schabrackentapir, ein vorzüglich gezeichneter Gruß an den verehrten Lehrer Wölke war an der Pinnwand zu bewundern.

Frederik schwimmt gerne, spielt Fußball und Tischtennis und zählt Hausaufgaben zu seinen Hobbys. Auch er ist der Kapitän seiner Fußballmannschaft. Außerdem muss Frederik noch seinen Anteil an der Pflege des Hamsters mit einbringen, denn er und seine drei Geschwister zeichnen für das Wohl des Tierchens verantwortlich. Und natürlich gehört auch das Üben an Schlagzeug und Marimba zum Tagesprogramm.

Trotz Corona hat er mit seiner Familie in diesem Sommer zwei Wochen Urlaub auf Fehmarn verbracht – Strandurlaub mit Surfbrett. Auch Judith war mit Eltern und Schwester an der See, aber in Holland, doch der Wind war so stark, dass sie nicht ins Wasser konnten. Aber da gab es noch ein extra Bonbon: Drei Tage Radeln entlang der Niers und immerhin 138 Kilometer. Übernachtet wurde in Jugendherbergen.

Aus den Kindern sprudelten förmlich alle Ereignisse, so dass Wolfgang Wölke augenzwinkernd erzählte, dass er im Unterricht schon mal versucht, eine Schweigestunde einzulegen: Sie dauerte maximal fünf Minuten.

Dass Corona ihre so erwünschten Termine auf Eis gelegt hat, bedauern die beiden Musikschüler natürlich. Sie hatten sich schon sehr auf die Martinszüge gefreut, bei denen sie mit Trommeln dabei gewesen wären. Auch andere kleine Auftritte hätten den Beiden Spaß gemacht – im Programm vom Blotschenmarkt wäre vielleicht auch ein Plätzchen für den Nachwuchs der Musikschule Platz gewesen.