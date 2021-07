Schwertransport in Mettmann : Zwei 200-Tonnen-Kollosse rollen zum Umspannwerk

Mettmann Die letzten Meter durch Mettmann werden ein hartes Stück Arbeit: Zwei Transformatoren, jeweils 200 Tonnen, schwer werden in der ersten Juli-Woche bewegt.

Die Transformatoren kommen per Schiene in Mettmann an und werden am Bahnhof Stadtwald auf ein Spezialgestell umgeladen. Das startet in einem Convoi an den genannten Tagen jeweils um 22 Uhr. Gesperrt werden die Bergstraße zwischen dem Parkplatz Mettmann Stadtwald und der Elberfelder Straße sowie im weiteren Verlauf die Elberfelder Straße bis „Am Korreshof“. Wenn alles glatt läuft, sind die letzten Meter binnen einer Stunde bewältigt. Der P+R-Platz Mettmann Stadtwald wird bereits vom 5. Juli bis 9. Juli teilweise in der Parkzone 3 gesperrt.