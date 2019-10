Kreis Mettmann : Naturschützer sind sauer

SChwarzstörche im Deilbachtal. Foto: Carsten Haider

Mettmann Engagierte fordern, dass der Kreis mehr zum Schutz von Schwarzstörchen und Amphibien tut und bezeichnen die Untere Naturschutzbehörde als „zahnlos“.

„Landrat ist Schwarzstorch im Neanderland egal“ titelt provokativ Carsten Haider, Mitglied der Grünen sowie der Verbände Nabu und Bund: Naturschutzverbände zeigen sich unzufrieden mit dem unzureichenden Schutz eines Horstes, den der seltene Vogel im Velberter Deilbachtal gebaut hat, und bezeichnen die beim Kreis angesiedelte Untere Naturschutzbehörde als „zahnlos“. Nach wie vor kritisieren sie auch den nicht ausreichenden Schutz von Amphibien an der Osttangente in Mettmann sowie der Teichfledermäuse und der Biber im Deilbachtal. „So steht es um den behördlichen Naturschutz im Kreis Mettmann – armes Neanderland“, bedauert Haider.

Ein Bericht in der Rheinischen Post unter dem Titel „Mit dem Naturschutz allein gelassen“ löste die nun aktuelle Diskussion aus. Darin berichtete unsere Redaktion über Erfahrungen der Naturschutzwächter, die immer häufiger angefeindet werden. „Gerne wollen die Ehrenamtler etwas an dieser Situation ändern, doch dazu fehlt ihnen der Rückhalt der unteren Naturschutzbehörde, finden sie“, hieß es in unserer Berichterstattung weiter.

Info Naturschutzwacht hat 22 Mitglieder Wer? Die Naturschutzwacht hat 22 ehrenamtliche Mitglieder. Was? Ihre Aufgabe ist es, Bürger über die Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege aufzuklären, Störer an Ort und Stelle auf die tatsächlichen und rechtlichen Folgen ihres Tuns hinzuweisen oder im Falle uneinsichtiger Störer Vorgänge zur Anzeige zu bringen.

Für viele Engagierte passt das ins Bild: Naturschutz werde vom Kreis nur nachlässig verfolgt, werfen sie der Kreisverwaltung vor. So auch bei den Schwarzstörchen im Deilbachtal: Der Horst des äußerst seltenen Vogels sei regelmäßig umlagert von Schaulustigen, teilweise in Begleitung von Hunden. „In diesem Jahr uferte dies so aus, dass die Naturschützer wiederholt an die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Mettmann (UNB) herantraten und um Hilfe und Schutzmaßnahmen für die Vögel baten“, berichtet Haider. Denkbar sei beispielsweise, eine Schutzzone um den Baum zu errichten.

Das aber hält der Kreis für nicht umsetzbar: Eine Absperrung des Bereiches sei „aus topografischen Gründen nahezu unmöglich, da unter anderem auch eine Anliegerstraße unweit vorbeiführt“, antwortet Sprecherin Daniela Hitzemann. „Die Untere Naturschutzbehörde steht in Kontakt mit vor Ort ansässigen Naturschützern, Eigentümern, Waldbewirtschaftern und Anliegern. Es gilt, unangemessene Nutzungen in der Brutzeit zu vermeiden, und das ist in den letzten Jahren auch gelungen“. Um den Storch an seinem Standort zu halten, würden zurzeit „Verträge mit Eigentümern abgeschlossen, damit die Umtriebszeit von Laubbäumen erhöht wird“. Das heißt, die Lebenszeit der Bäume soll verlängert werden, bevor sie abgeholzt werden.

Ferner arbeite die Untere Naturschutzbehörde auf die Extensivierung von Wiesen, die Anlage von Teichen sowie Maßnahmen zum Erhalt von Brachen hin, „damit der Schwarzstorch ausreichend Nahrungshabitate findet“. Damit seien die Maßnahmen ausreichend. „Schließlich hat der Schwarzstorch bereits mehrere Jahre hintereinander erfolgreich gebrütet“, heißt es vom Kreis.

Dass auch zum Schutz von Fledermäusen und Bibern in dem Gebiet nichts getan werde, weist der Kreis von sich: „Ein einzelner Biber wurde eine Zeitlang am Deilbach beobachtet, ist dann jedoch wahrscheinlich Richtung Essen weitergewandert. Das Tier kann schlechterdings nicht angekettet werden, damit es bleibt. Der Biber war wahrscheinlich lediglich auf der Suche nach einem Partner. Der Zugang zu einem Fledermausstollen wurde durch Vandalismus beeinträchtigt. Der Stollen wurde nicht zerstört. Die Untere Naturschutzbehörde hat den Eingang inzwischen wieder hergestellt“, klärt Hitzemann auf.

Der Schwarzstorch gilt als eine Attraktion. Sein Horst wird umlagert von Schaulustigen. Foto: Carsten Haider

Auch Biber wollen die Naturschützer im Deilbachtal gesehen haben. Sie sollen laut Kreis auf der Suche nach einem Partner weitergezogen sein. Foto: dpa/Felix Heyder

Die Naturschützer überlegen nun unter anderem, eine Bestandsaufnahme an der Osttangente in Mettmann zu machen und sich an die Bezirksregierung als die zustängige Planfeststellungsbehörde zu wenden. Denn etliche Vorgaben der landschaftspflegerischen Begleitplanung für die Osttangente seien immer noch nicht oder fachlich nicht korrekt umgesetzt. Fünf Jahre nach Eröffnung der Straße sei dies „ein Skandal“.

