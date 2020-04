Mettmann/Erkrath/Wülfrath : Schulstart mit Maske und Abstand

Auch in diesem Mathematik-Kursus am Heinrich-Heine-Gymnasium Mettmann hielten die Schüler an ihren Plätzen Abstand. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Donnerstag startete an weiterführenden Schulen der Unterricht. Für Schüler wie Lehrer eine ungewohnte Situation. Vielen erscheint das Durchschnittsabi mit Vornoten und ohne weitere Prüfungen als die bessere Lösung.

Es hätte schönere Themen für den Schulstart geben können als die Analytische Geometrie, doch die Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Mettmann trugen es mit Fassung. Schließlich geht es hier um ihr Abitur. Dass sie jetzt mit Masken den Unterricht absolvieren, sei „nicht so schlimm“, sagt Sadra Mohajer (19). „Schlimmer ist die Ungewissheit mit den Sport-Prüfungen, ich weiß nicht, ob die stattfinden“, macht sich Mohajer Sorgen.

Am Donnerstag war der erste Unterrichtstag nach dem Shutdown – zunächst für die Schüler, die vor einer Prüfung stehen. Die Teilnahme am Unterricht ist freiwillig – und so sind einige Jugendliche nicht erschienen. „Etwa 80 Prozent“, so schätzt HHG-Leiter Hanno Grannemann, sind gekommen. Mit einem mulmigen Gefühl, wie Manuel Lixenfeld (18) zugibt. Der Unterricht dient den Gymnasiasten der Vertiefung des Abitur-Stoffs. Die Prüfungen sollen vom 12. bis 26. Juni laufen. Doch den meisten wäre es lieber, wenn die Vornoten für ein Durchschnitts-Abi herangezogen würden und es diese Prüfungen erst gar nicht gäbe. Nur einige wollen sie beibehalten: „Mir persönlich würden sie nicht schaden, man könnte noch was rausholen“, sagt ein Jugendlicher schmunzelnd, und ein anderer befürchtet, „dass man mit einem Corona-Abitur belächelt würde.“ Deshalb sitzen sie hier, um ihre Chancen zu verbessern und nichts zu verpassen. In allen Schulen werden weit entfernt voneinander liegende Klassenräume genutzt, und HHG-Leiter Grannemann glaubt nicht daran, „dass es hier zu einem Massenbetrieb kommt“: Auch auf absehbare Zeit werde der Schulbetrieb noch in reduzierter Form weiter laufen. Tritt am Montag die Maskenpflicht in Kraft, so erwartet er, dass die Stadt Mettmann seine Schule und alle anderen Einrichtungen entsprechend ausstattet. Denn die Spende des Bürgervereins Metzkausen, die Vorsitzender Gregor Neumann am Donnerstag ihm und weiteren Vertretern von Schulen und Kindertagesstätten übergab, sei da nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“.

Unterricht am Konrad-Heresbach-Gymnasium mit Masken, Mettmann Foto: Alexandra Rüttgen

Am Konrad-Heresbach-Gymnasium lief der Unterricht für die angehenden Abiturienten an. „Ich habe den Eindruck, dass die Schüler froh sind, einander zu sehen und mal wieder miteinander lachen zu können“, sagt Schulleiter Horst Knoblich. 70 Abiturienten zählt der aktuelle Jahrgang, doch davon sind nicht alle gekommen. Und von seinen 65 Lehrkräften kann er 15 nicht einsetzen. Der Unterricht für die Q2 sei derzeit noch gut zu organisieren, doch „es wird ein Problem, wenn wir wieder mehr Schüler haben“, sagt er.

Hanno Grannemann (vorne, Schulleiter HHG) freut sich über die Schutzmasken, die ihm Karl-Heinz Küpper (hinten, BV Metzkausen) übergeben hat. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Und nicht alle Jugendlichen sind mit Freude zur Schule gegangen. Cosima Metz (18) und Sarah Hinzen (17) machen sich viele Gedanken. Sie sehen sich „von der Politik im Stich gelassen“, denn sie werden durch den Unterricht an der Schule einem unnötigen Risiko ausgesetzt, finden sie. Warum nicht den Unterricht digital fortsetzen und die Vornoten als Durchschnittsabitur akzeptieren? „Wir haben den Abi-Druck und den Corona-Druck. Unser Abitur ist doch so oder so nicht vergleichbar“, sagen sie. Das Wörtchen „freiwillig“ sehen sie kritisch: „Ich schreibe bald meine Abitur-Prüfungen, also komme ich dann auch. Ich will doch nicht in Kauf nehmen, dass ich Stoff fürs Abi verpasse.“ Aber wirklich wohl fühlen sie sich dabei nicht.

Alle behördlichen Auflagen berücksichtigend, starten Donnerstag, 23. April 2020 theoretisch 96 Abiturienten. Tatsächlich fehlten zwölf. Foto: Valeska von Dolega

Einen ziemlich ruhigen ersten Schultag unter Corona-Bedingungen erlebte das Erkrather Gymnasium Rankestraße. Gerade einmal sechs von insgesamt 103 Abiturienten hatten das freiwillige Angebot, mal wieder in der Schule zu lernen, genutzt und dafür jeweils einen Raum für sich alleine zur Verfügung. Der Rest blieb und bleibt daheim und digital mit seinen Lehrern verbunden. „Das Lernen auf Distanz funktioniert reibungslos und kommt gut an. Wir hatten noch nie einen so engen Draht zu unseren Abiturienten“, berichtet Schulleiter Christof Krügermann.

Kritische Schülerinnen des Konrad-Heresbach-Gymnasiums Mettmann: Cosima Metz (18, rechts) und Sarah Hinzen (17). RP-Foto: Alexandra Rüttgen Foto: Alexandra Rüttgen

Spannend werde es, wenn ab dem 4. Mai die nächsten Stufen wieder in die Schule kommen, und zwar die Klassen 10 und die Q1 mit zusammen 114 Schülern. Für sie gibt es jeweils separate Eingänge, versetzte Zeiten und insgesamt deutlich weniger Unterrichtsstunden als unter normalen Bedingungen. Die Abiturprüfungen finden übrigens ab dem 12. Mai in der Turnhalle statt. Dort ist ausreichend Platz und es werden weniger Lehrer für die Aufsicht gebraucht.

Desinfektionsmittel stehen bereit im Konrad-Heresbach-Gymnasium Mettmann. Foto: Alexandra Rüttgen

Krügermanns Kollege Uwe Heidelberg, der die benachbarte Realschule Rankestraße leitet, empfing gestern 51 Zehntklässler zum ebenfalls deutlich reduzierten Unterricht. Da gab es kein großes Hallo, die Jugendlichen waren ungewohnt ruhig und ernst und teilweise sehr verunsichert. Was wird jetzt aus den Prüfungen? Und wie werden sie bewertet? Fragen, die der Schulleiter momentan aber noch gar nicht beantworten kann. „Ich stehe da und kann nichts Konkretes sagen“, berichtet Heidelberg, dem, wie vielen anderen Schulleitern auch, „klare Ansagen aus Düsseldorf“ fehlen. Kein Mangel war hingegen an Disziplin bei den Schülern. „Alle haben sich an die Abstandsregeln gehalten und auch brav die Hände gewaschen. Die Hälfte der Schüler brachte sogar schon Masken mit, für die anderen hatten wir schon mit ganz einfachen OP-Masken vorgesorgt“, sagt Heidelberg. Im Unterricht seien Masken allerdings nicht nötig, denn im Klassenraum lasse sich die gebotene Distanz auf jeden Fall wahren.

Selbst am Mülleimer auf dem Pausenhof des Heinrich-Heine-Gymnasiums weisen Schilder auf das Abstandsgebot hin. Foto: Alexandra Rüttgen

So lange Corona herrsche, werde es an der Realschule keinen Regelunterricht geben. Aus räumlichen Gründen und weil Heidelberg derzeit lediglich 55 Prozent der Lehrer einsetzen kann. Alle anderen gehören Risikogruppen an.

„Große Stoffmengen zu vermitteln, davon können wir uns verabschieden“, sagt KHG-Schulleiter Horst Knoblich. Foto: Alexandra Rüttgen

Ulrike Stamm-Kopplow von der Realschule Erkrath meldet, dass mit 59 Schülern der Klassen zehn am gestrigen Donnerstag in Alt-Erkrath alles nach Plan verlaufen sein. Das sei bei gerade einmal einem Jahrgang in der ansonsten leeren Schule aber auch nicht allzu schwierig. Sie berichtet von einer „sehr skurrilen“ Situation und merklich zurückhaltenden Schülern, die jetzt in Zehnergruppen in getrennten Räumen unterrichtet werden, auf Plätzen mit Namensschildern. Für sie gibt es täglich drei Stunden Mathe, Deutsch und Englisch, die Pausen werden in den jeweiligen Räumen verbracht. „Trotz der befremdlichen Situation haben sich letztlich aber alle gefreut, dass soziale Kontakte wieder möglich sind. Und wir Lehrer freuen uns, dass mal wieder ein bisschen Leben in die Schule kommt“, sagt Leiterin Stamm-Kopplow.

Beim Unterricht saßen die Schüler des Gymnasiums Wülfrath in gebotenem Abstand zueinander. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Der Startschuss um 9 Uhr fiel am Gymnasium Wülfrath vor der Tür. Dort waren Tische aufgestellt, an denen sich die 96 Abiturienten, die theoretisch zum Unterricht hätten erscheinen können, zur Registrierung anmeldeten. Unter den kritischen Augen von Ordnungsamt-Mitarbeitern konnten diejenigen, die keinen eigenen Atemschutz hatten, sich einen der von der Schulleitung vorgehaltenen Exemplare nehmen. „Unsere fünf Lerngruppen sind in die größten räume verteilt“, erklärte Schulleiter Joachim Busch. Einer der stärksten Kurse wird Freitag von den Mathe-Leistungskurslern mit 28 Leuten gebildet – „die dann auf mehrere Räume verteilt werden“.

Am Eingang des Gymnasiums Wülfrath hingen Stoffmasken zum Abholen bereit. Foto: Valeska von Dolega

Von 9 bis 12 Uhr sind alle da, nonstop, „wir haben uns am längsten Kinofilm orientiert“, da hielten die jungen Leute auch drei Stunden am Stück ohne Pause durch. Als „Bizarr“ und „ungewohnt“ beschrieben die Schüler die Situation. „Aber die Stimmung ist gut, wir freuen uns alle übers Wiedersehen“. Was auch die 15 Prüflinge der Freien Aktiven Schulen Wülfrath (FASW) über den Re-Start sagten.