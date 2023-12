Bildunng in Mettmann Schulkinowochen im Weltspiegel

Das Weltspiegel Kino an der Düsseldorfer Straße 2 in Mettmann beteiligt sich an den Schulkinowochen. Diese finden vom 25. Januar bis zum 7. Februar in Nordrhein-Westfalen statt. In rund 120 Kinos von Aachen bis Wuppertal sind fast 100 Filme im Programm, allesamt mit konkreten Bezügen zu den Lehrplänen, jeder einzelne mit ausführlichem Unterrichtsmaterial zum kostenlosen Download. Zu sehen gibt es unter anderem „Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“. Weitere Filme in Mettmann sind „Sonne und Beton“, „The North Drift“ und „Schulen der Welt“. Das ganze Programm steht auf www.schulkinowochen.nrw.de unter dem Punkt „Anmeldung“.