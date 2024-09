Themenwoche Schule im Kreis Mettmann Das fliegende Klassenzimmer – so laufen Klassenfahrten

Die aufregende Zeit an der neuen Schule der Fünftklässler beginnt meist mit einer Kennenlernen-Fahrt. Für die Neulinge des Konrad-Heresbach-Gymnasiums (KHG) in Mettmann beinhaltet sie eine Wanderung, Fahrten mit Bus und Schwebebahn, einen Besuch im Wuppertaler Zoo und eine Übernachtung samt weiterem Programm in einer Jugendherberge. Auch Schülerinnen und Schüler des Mettmanner Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG) oder des Gymnasiums Hochdahl unternehmen Fahrten in umliegende Jugendherbergen, um das Zusammenwachsen der neuen Klassengemeinschaft zu fördern.