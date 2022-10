Leitbild und Besonderheiten : Das sind Hildens Grundschulen

Hildens Grundschulen im Profil

Hilden „Kurze Beine, kurze Wege“ steht für viele Eltern bei der Wahl der Grundschule immer noch an erster Stelle. Sie können aber frei wählen, wo ihre Kinder die ersten vier Jahre in der Schule absolvieren. Ein Überblick über die Angebote in Hilden.

In Hilden gibt es insgesamt acht Grundschulen oder Grundschulverbände, die wir uns einmal genauer angeschaut haben, damit sich Eltern ein Bild machen können. Dazu noch ein paar Anmerkungen: Die Leitbilder haben wir kürzen müssen. Komplett zu finden sind sie unter www.schulportal-hilden.de.

Soweit nicht anders angegeben, gilt bei den Betreuungsangeboten: Verlässliche Grundschule (VGS), Betreuung bis 14 Uhr, ohne Mittagessen, ohne Hausaufgabenbetreuung. VGS+, Betreuung bis 14.30 Uhr, mit Mittagessen, ohne Hausaufgabenbetreuung. OGS mit Mittagessen, mit Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemeinschaften, den AGs. Hier gibt es seit diesem Jahr in Hilden zwei Angebote: einmal bis 15 Uhr und einmal bis 16 Uhr.

Info Unsere Serie „Gute Schule – gutes Lernen“ 22. Oktober: Das kostet Schule: für Grundausstattung, Betreuung, Verpflegung, Klassenfahrten... 25. Oktober: Die Grundschulen in unserer Stadt 27. Oktober: Wie ein Informatiklehrer Schüler zum Weltmeistertitel brachte. 29. Oktober: Wissenschaft und Schule – das sind die Angebote im Kreis 1. November: Umstrittene Elterntaxis 3. November: Die weiterführenden Schulen in unserer Stadt 5. November: Als Schüler ins Ausland – Blick auf Schulpartnerschaften und Austauschprogramme.

