Schule in Mettmann: So gelingt das Einmaleins der Digitalisierung.

Mettmann An der Otfried-Preußler-Schule spendeten Eltern 12.000 Euro für Computer. Eine Vater installierte kaufte die Geräte und vernetzte sie.

Da haben wirklich alle an einem Strang gezogen: Eltern der Otfried-Preußler-Grundschule, die Schulpflegschaft, der Förderverein und ein Vater und IT Spezialist, Benjamin Strothmann. Unter dem Motto „Gemeinsam stark für unsere Kinder“ haben sie eine Spendenaktion ins Leben gerufen, damit die Digitalisierung an der Goethestraße Fortschritte macht. Wenn monatelang kein Präsenzunterricht stattfinden kann, gewinnen Tablets und Co. an Bedeutung.