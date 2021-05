Schule in Mettmann : Klimmzüge auf dem Pausenhof

Schule in Mettmann

Neues Klettergerüst am HHG: Eliane Windorfer (14, Klasse 9) hatte die Idee Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Heinrich-Heine-Gymnasium nimmt ein neues Klettergerüst in Betrieb. Es wurde vom Förderverein gestiftet. Eliane (14) aus der Jahrgangsstufe 9 hatte die Idee.

Helma Rauhut, Schriftführerin des Fördervereins, erzählte, wie es trotz Pandemie dazu gekommen ist. Der Förderverein hatte noch Mittel, die genutzt werden und nicht während einer Nullzinsphase auf dem Vereinskonto ruhen sollten. Also beschlossen die Damen des Vorstandes, die Schülerschaft nach Vorschlägen zu fragen, was in diesen besonderen Zeiten eben nur elektronisch funktionierte. Rasch wurde ein Wasserspender installiert und für ein größeres Vorhaben kristallisierte sich alsbald heraus: Ein Klettergerüst war der große Wunsch.