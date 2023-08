Entwicklung der Schullandschaft Verwaltung informiert über Bau der Gesamtschule

Seitens der Bürger sind viele Fragen offen. Eben noch wude der sogenannte Schulcampus Goethestraße in verschiedenen Varianten kontrovers debattiert, plötzlich wurde das Konzept Neubau an der Adresse Auf dem Pfennig in einem Ausschuss aus dem Hut gezaubert. Die Gesamtschule Mettmann soll Ende 2028 in Metzkausen ihren Schulbetrieb aufnehmen.