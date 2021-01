Schule in Mettmann : Das Halbjahrszeugnis gibt es auf die Hand

Schule in Mettmann

Deutschlehrer David Fedler übergibt Leonard (7b) am Konrad-Heresbach-Gymnasium das Halbjahreszeugnis. Foto: Dirk Neubauer

Mettmann Am Konrad-Heresbach-Gymnasium holten sich die Schüler ihre Zwischennoten persönlich ab. Schulleitung und Kollegium sehen darin einen Ausdruck der Wertschätzung.

Schule ist eine Einbahnstraße: Zumindest am Tag der Zeugnisausgabe am Konrad-Heresbach-Gymnasium. Rot-Weiße Flatterbänder spannen sich am Freitag zwischen Eingang und Ausgang auf. Ab neun Uhr morgens kommen die meisten der rund 750 Schüler, um sich ihre Halbjahresnoten persönlich abzuholen. Jahrgangsstufe für Jahrgangsstufe und Klasse für Klasse. Es gibt drei Zeugnisstationen. „Wir haben lange überlegt und uns dann entschieden, auf diese Weise unsere Wertschätzung für unsere Schüler auszudrücken“, sagt Schulleiter Horst Knoblich.