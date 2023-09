Masterplan in Mettmann 170 Millionen Euro für Schulen

Neben den langfristigen Lösungen, ausgearbeitet für jede einzelne Schule, enthält besagter Masterplan Sofortmaßnahmen. Die seien „wichtig, weil die Zustände nicht länger zumutbar sind“, wie Schuldezernent Marko Sucic kommentierte und Nicole Fabel-Zisselmar, sie bildet mit Anne Havlat die Spitze des Masterplan-Teams, ergänzte: „Wir wollen schnell helfen und Linderung schaffen“. Die Raumanalysen an den jeweiligen Schulen ergaben ein schlimmes Gesamtbild: Kellerräume werden bislang als Musiksäle genutzt, bei manchen ist die Offene Ganztagsschule (OGS) im Souterrain eines Seniorenstifts oder ganz anderen Standorten jenseits der Schule, bei anderen fungiert die Aula als Sporthalle und manche müssen ein Büro auch als Besprechungs-, Erste-Hilfe- und Arbeitszimmer nutzen. Wie gravierend die Raum-Defizite an den Schulen sind, veranschaulichte eine Bestandsanalyse als Diagramm: Bis auf die Lindgren-Schule, als einzige im positiven Bereich, wurden Minusbereiche von bis zu 40 Prozent (an der Katholischen Grundschule, kurz KGS) ausgewiesen. „Das ist sehr erschreckend, auch für uns“, bekannte Masterplanerin Anne Havlat.