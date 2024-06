Fördern und motivieren in Mettmann So werden Kinder fit

Es ist nicht schön, aber wahr: Nahezu jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig. Das kann schon in jungen Jahren die Gesundheit beeinträchtigen und hat oft bis ins Erwachsenenalter negative Folgen. Neben einer gesunden Ernährung, bei der das Glas braune Brause auch mal erlaubt, aber nie Standard ist, und viel frisches Grünzeug den Speiseplan bestimmt, war Sport schon immer gut für die Entwicklung. Sowohl geistige wie körperliche Fähigkeiten werden so gefördert. Denn je nach Sportart lassen sich Kondition, Beweglichkeit, Ausdauer und Kraft ebenso wie Konzentration, und bei der Königsdisziplin Mannschaftssport auch die Sozialkompetenz, fördern. Dieses Element ist ein Baustein bei der Schule im Neanderland.