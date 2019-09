Mettmann und Erkrath erhalten 3,6 Millionen, doch : Schulbaumittel – nicht alle greifen zu

Mettmann/Erkrath Land und Bund legen Förderprogramme zum Ausbau der Schulen auf. Doch die Städte nutzen sie ganz unterschiedlich.

Hilden bekommt demnach knapp 900.000 Euro, Haan rund 760.000. Erkrath steht mit etwa 1,3 Millionen Euro zu Buche, Mettmann mit mehr als 1,1 Millionen. Zudem können die Freie Waldorfschule auf 166.814 Euro, das Katholische Bildungszentrum Haan auf 63.727 Euro und die Freien Christlichen Schulen in Hilden und Düsseldorf auf 533.806 Euro zurückgreifen. In Mettmann erhalten die freien Träger insgesamt über 160.000 Euro. Wenn denn alle ihr Geld abrufen. Die Digitaloffensive ist nicht die einzige Finanzspritze, von der Schulen in der Region profitieren. Land und Bund legen seit Jahren immer wieder Förderprogramme auf, die beim Abbau des Schulsanierungs-Staus helfen sollen. Doch nicht jede Stadt nutzt sie. Manchmal geschieht dies, weil die Kommunen durchs Raster fallen. So dürfen Hilden und Haan kein Geld aus dem sogenannten Kommunalinvestitionsförderungsgesetz abrufen, weil sie als finanzstark gelten.