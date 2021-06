Schuhmacher in Mettmann : „Monchis“ besohlt im neuen Laden

METTMANN Inhaberin Hanim Köhr freut sich über den Umzug aus einer dunklen Verkaufswerkstatt in größere und hellere Raume. Stammkunden hielt während Corona die Treue.

Dass sie sich in ihrer neuen Umgebung wohlfühlt kann jeder nachvollziehen, der früher in ihrer im letzten Zipfel des Erdgeschosses gelegenen kleinen, dunklen Verkaufswerkstatt war. „Jetzt kann ich direkt auf den Eingang Talstraße der leider ansonsten leer stehenden Passage schauen“, schwärmt die Schuhmacherin, die seit elf Jahren das „Monchi’s betreibt. „Hier habe ich richtig Platz, um meinen Maschinenpark aufzustellen“, ist sie mit dem geräumigen neuen Standort rundum zufrieden. Neben dem Schnelldienst von Schuhreparaturen und dem Schlüsseldienst bietet sie unter anderem auch Gravuren und die Reparatur von Ledersachen, Taschen, Gürtel und Koffern an. Sie hat vor, in dem erweiterten Ladenlokal zusätzliche Geschäftsfelder zu betreiben.