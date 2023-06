Nahverkehr in Mettmann Bürgerbushaltestellen während der Johanneskirmes

In der Westschleife und der Nordschleife fährt der Bus nicht direkt vor die Königshofgalerie, sondern er hält bereits an einer Ersatzhaltestelle vor der Stadtbibliothek. Von dort setzt er seine Fahrt über die Talstraße und Breite Straße fort. Als Ersatz für die Haltestelle an der Deutschen Bank (Bussteig 3) hält er an der Rheinbahnhaltestelle Johannes Flintropstraße in Fahrtrichtung Wülfrath. Von dort fährt er dann über die Seibelspange weiter in Richtung Haus St. Elisabeth (Westschleife) bzw. Kaldenberg (Nordschleife).