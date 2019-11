Volksfest in Mettmann : Schützen: Johanniskirmes kann wie gewohnt stattfinden

Volksfest in Mettmann

Die Berg- und Talfahrt ist beendet: Nach anfänglichen Sorgen um das Sicherheitskonzept kann die Johanniskirmes 2020 in gewohnter Form stattfinden. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Nach anfänglichen Unsicherheiten zum Sicherheitskonzept gibt es nach Gesprächen mit der Stadtverwaltung jetzt Entwarnung.

(arue) Die von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1435 organisierte Johanniskirmes kann im kommenden Jahr „im gewohnten Rahmen stattfinden“. Das schreibt der Erste Brudermeister Daniel Gebauer jetzt in einer Presseerklärung. „Seit Bekanntgabe Anfang Juli dieses Jahres über die Änderungen der Abstandsregelungen sind wir als Bruderschaft im stetigen Dialog mit allen Beteiligten der Stadtverwaltung“, berichtet Gebauer. Ihm sei in diesem Zusammenhang besonders wichtig zu betonen, dass alle Beteiligten diesen stets offen, transparent und direkt mit der Verwaltung geführt hätten, „mit dem Ziel einer für alle zufriedenstellenden Lösung“.

Nach den zuletzt geführten Gesprächen habe sich nun herauskristallisiert, dass es für Schützenfest und Johanniskirmes nun keine großen Änderungen gibt. „Es sind lediglich kleinere Korrekturen notwendig, die den Besuchern aber nicht auffallen werden“, betont Gebauer. Der Vorstand der Schützenbruderschaft bedankt sich bei seinen Gesprächspartnern „sowie unserem Bürgermeister Thomas Dinkelmann für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen“. Ähnlich wie beim Blotschenmarkt hatte es auch bei der Johanniskirmes aufgrund strengerer Sicherheitsbestimmungen zunächst die Unsicherheit gegeben, ob die Kirmes so in gewohnter Form noch stattfinden kann.