Der Erlös geht als Spende an Klima-Aktivisten : Schüren backt für Fridays-For-Future

Mettmann/Erkrath Das besondere Bio-Brot gibt es nur bis 21. September. Der Erlös wird gespendet.

Der Bäckermeister und Unternehmer unterstützt die Fridays-For-Future-Bewegung, ist schon selbst auf Demos mitgelaufen. Jetzt hat er ein (wirklich leckeres) Bio-Brot gebacken. Das Fridays-For-Future-Brot wird nur bis zum 21. September in den Filialen angeboten, auch in den beiden in Ratingen. Der Erlös geht komplett an die FFF-Gruppen in Haan und Düsseldorf. Die Aktivisten wollen von der Spende eine eigene Lautsprecher-Anlage kaufen.