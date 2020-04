Ideenreiche und solidarische Bürger : Schöne Gesten: Pizza-Rabatt und Maskenspende

Mettmann (hup) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist beeindruckt vom Ideenreichtum und von der Solidarität vieler Menschen in der Corona-Krise. „Ja, diese Krise weckt unsere tiefsten Ängste“, sagte er in seiner jüngsten Videobotschaft.

„Aber sie ruft auch das Beste in uns hervor.“ Davon gibt es natürlich auch in Mettmann einige Beispiele. So meldet etwa das Evangelische Krankenhaus an der Gartenstraße eine Spende, über die sich das Team sehr gefreut hat: Anna und Philipp aus Willich haben acht Mund-Nasen-Schutzmasken genäht und sie dem Haus geschenkt. „Vielen Dank für dieses tolle und nützliche Engagement. Die Masken werden nun in der Wäscherei aufbereitet, um sie dann an die Patienten zu verteilen“, schreibt das Krankenhaus auf seiner Facebook-Seite. Zwar wissen die Experten, dass diese Masken keine Viren abhalten und infektiologisch keine Wirkung haben, dennoch: „Sie schützen unsere Mitarbeiter im Kontakt mit hustenden Patienten vor Speichel und groben Tröpfchen. Jeder Schutz ist hilfreich!“