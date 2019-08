Einsatz in Mettmann : Schlägerei auf Jubiläumsplatz – Zeugen gesucht

Einsatz in Mettmann

Mettmann Ein Unbekannter soll ohne erkennbares Motiv eine Gruppe von Männern auf dem Jubiläumsplatz angegriffen haben.

(arue) Die Polizei sucht Zeugen für eine Schlägerei in der Mettmanner Innenstadt, die sich am Mittwoch, 14. August, gegen 14.40 Uhr zugetragen hat. Dabei soll ein Unbekannter drei Männer geschlagen und getreten haben. Sie wurden notärztlich behandelt. Betroffen war eine Gruppe Alkohol konsumierender Männer im Alter von 27, 39 und 49 Jahren. Der Mann habe die Gruppe aus noch ungeklärten Gründen angegriffen. Danach ging er ungehindert zu Fuß in Richtung Hammerstraße. Der Angreifer war 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte dunkles Haar, gebunden zu einem Zopf, trug eine schwarze Jeans und ein schwarzes T-Shirt mit roter Aufschrift. Telefon 02104 982-6250.