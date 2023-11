Gerechtigkeit in Mettmann Schiedsperson für Mettmann Süd gesucht!

Schiedsperson für Mettmann-Süd gesucht: Zu den Aufgaben gehört es, bei Streitigkeiten und in Strafdelikten, bei denen das öffentliche Interesse der Staatsanwaltschaft an der Strafverfolgung fehlt, als Mediator zwischen den Streitparteien zu schlichten. Hierbei kann es um Zwist in der Nachbarschaft, Krach mit Hausordnung, Schmerzensgeld- und sonstige Schadensersatzansprüche gehen. Behandelt werden aber auch Fälle leichter Körperverletzung, des Hausfriedensbruchs, der Beleidigung oder der Sachbeschädigung.