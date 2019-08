Attraktion auf dem Mettmanner Heimatfest : Scharfes Jung-Unternehmen bietet Chili to go

Von vegan bis zum Hack vom Limousin-Rind: Lukas Heimbach vor dem Foodtruck. Heimbach ist gebürtiger Mettmanner. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Mettmann Der gebürtige Mettmanner Lukas Heimbach bietet in seinem Food-Truck Chilis an – auch auf dem Heimatfest.

Der Wagen ist so bunt wie das Essen, das seine Besitzer Lukas Heimbach (31) und Jacques Weis (32) darin anbieten: Die beiden sind auf dem besten Weg, NRWs Chili-Könige zu werden. Seit Mai 2018 haben sie in Gewerbegebieten in Köln, Düsseldorf, Wuppertal und Bonn mit ihrem Food-Truck einen festen Standort und offerieren dort im Zwei-Wochen-Turnus mittags jeweils acht Sorten Chili für Berufstätige. Im ersten Monat haben sie noch 20 bis 40 Portionen täglich verkauft. „Jetzt sind es 80 bis 100“, sagt Lukas Heimbach. Und beim Heimatfest in Mettmann vom 30. August bis 1. September sind sie ebenfalls mit dabei.

Lukas Heimbach ist Sportredakteur. In seiner journalistischen Laufbahn war er auch schon Praktikant in der RP-Lokalredaktion Mettmann. Jetzt ist der gebürtige Mettmanner der kreative Koch, der immer wieder Neues ausprobiert. „Uns gibt‘s noch immer und es läuft erfolgreich – seit dem Durchbruch letztes Jahr in Mettmann“, erzählt er schmunzelnd. „Nur sind wir nicht mehr ganz so unerfahren, haben dafür aber ein paar graue Haare mehr.“ Sein Vetter Jacques Weis, gelernter Hotelfachmann, behält den Überblick und beherrscht die Technik am Herd und die Logistik.

Info So lässt sich der Foodtruck buchen Wer Lukas Heimbach (31) und Jacques Weis (32) Was Unternehmen „Bambule Con Carne“: Der Foodtruck kommt zu Unternehmen, Feiern, Hochzeiten, Messen. Wo Küche und „Heimathafen“ ist in der Landesreit- und -fahrschule Langfort in Langenfeld Wie Zu buchen über www.bambulechili.de oder 0176 60156655 oder eat@bambulechili.de

Seit Mai haben die beiden jungen Männer ihr berufliches Zuhause in der Küche der Reit- und Fahrschule im Langenfelder Ortsteil Langfort. Den Arbeitsort teilen sie sich mit einem anderen Foodsharer.

Der andere Kopf der „Vetternwirtschaft“: Jacques Weis ist für Herdtechnik und Logistik zuständig. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Was dort morgens aus regionalen Produkten und Fleisch von „artgerecht gehaltenen Tieren unseres Hausmetzgers in Fliesteden“ (O-Ton Weis) hergestellt wird, lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen: indonesisches Saté-Chili mit Hack vom Limousin-Rind, Zitronengras, Kokosmilch, Sojasprossen und Erdnusssauce; Jamaicanisches Hähnchen mit Rum, Orangensaft und Jerk-Marinade aus Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und Chili sowie ein veganes Süßkartoffel-Chili mit karamellisierten Tomaten, Paprika, Mais und Pintobohnen, Vanille, Kakao sowie Chipote-Chili für Vegetarier. Dazu gibt es ein Topping nach Wahl und zu jedem Gericht Lime-Agaven-Couscous, Sour Cream und Nachos. Das Ganze kostet um die sieben Euro. „Geschirr, Servietten und Besteck sind aus Maisstärke und 100 Prozent biologisch abbaubar“, versichern die beiden. „Und wir fahren mit Autogas.“ Ein Prozent ihres Gewinns spenden sie an die Hilfsorganisation Kumanga für sauberes Wasser. „Ich bin immer viel gereist und habe mich schon während meiner Studienzeit für Essen begeistert“, sagt Lukas Heimbach. Am Chili-Eintopf reizt ihn die Möglichkeit, ihn den weltweiten Geschmacksrichtungen anzupassen: typisch deutsch, asiatisch, karibisch, orientalisch, irisch, anatolisch, mexikanisch. „Chili mag jeder“, sagt er.

Im Oktober 2017 kündigten die Vettern ihre Jobs: Jacques seinen in der Logistik eines Berliner Hotels, Lukas seinen als Online-Redakteur. „Wir haben uns dann erst mal nach Italien zurückgezogen und einen Business-Plan geschrieben“, sagt Jacques. Zuvor hatten sie acht bis zehn Chilis für die Familie auf Probe gekocht, die diese ausführlich bewerten musste. „Alle haben uns sofort in unserer Idee unterstützt“, sagt er. Dann haben die Jungs zwei Wochen in Köln im Probe-Lokal „Laden ein“ gekocht. Und auch dort nur Lob erfahren. Danach konnten sie die Sparkasse Wuppertal für ihr Start-up-Unternehmen gewinnen. Und seitdem sind sie ihre eigenen Chefs. Den Anhänger, den sie anfangs gemietet hatten, konnten sie schon nach drei Monaten kaufen und mit typisch mexikanischen Ornamenten versehen.

Der Tag beginnt für Jacques und Lukas um 8 Uhr in der Großküche und endet nach 15 Uhr – zurück in Küche und Büro – noch lange nicht. Die beiden stehen mit ihrem Wagen „Bambule con Carne“ auch auf Stadtfesten, lassen sich für Privat-Partys und Firmen-Events buchen. „Feierabend und Wochenende ist eher selten“, gesteht Lukas. Der August sei jetzt durch die Ferien mal etwas flau, so dass man am Samstag/Sonntag Luft holen könne.