Neues Gefährt in Mettmann Weiteres Müllsammelfahrzeug muss angeschafft werden

Wohin der Müll der kreisangehörigen Städte kommt, wird vom Kreis Mettmann als übergeordneter Abfallbehörde vorgegeben. Bisher konnte der städtische Baubetriebshof Restmüll, Sperrmüll und Altpapier innerhalb Mettmanns zu R & R in Laubach am Steinbruch Neandertal fahren. Das ließ eine sehr gute Tourenauslastung zu. Lediglich Altholz wird zu einer Anlage nach DüsseldorfHubbelrath und Bioabfälle sowie Grünschnitt zur Kompostierungsanlage nach Ratingen gefahren. So weit, so gut.