Unmut in Mettmann : Sanierungsstau in Schule: Eltern machen Druck

Unser Bild zeigt den Eingangsbereich zum Schulhof der Katholischen Grundschule Neanderstraße. RP-Foto: Alexandra Rüttgen. Foto: Rheinische Post/Alexandra Rüttgen

Mettmann An der Katholischen Grundschule Neanderstraße wächst der Unmut: Die Eltern wollen die räumlichen Mängel nicht länger hinnehmen.

Dr. Regina Lenz, Vorsitzende der Schulpflegschaft, und ihre Mitstreiter wollen die Sache nun selbst in die Hand nehmen. In einem offenen Brief laden sie alle Mitglieder des Rates sowie von Haupt- und Schulausschuss dazu ein, sich bei einem Ortstermin am Donnerstag, 10. Oktober, selbst ein Bild von der räumlichen Not an der Katholischen Grundschule Neanderstraße zu machen.

„Wir wollen jetzt nicht länger untätig rumsitzen“, sagt die studierte Bauingenieurin im Gespräch mit unserer Redaktion. Ihre mit sieben Jahren älteste Tochter besucht zurzeit die dritte Klasse der Katholischen Grundschule. Ihre beiden anderen Kinder sollen dort in zwei Jahren ebenfalls eingeschult werden, weil Regina Lenz die Qualität der Einrichtung und ihres Personals sehr schätzt.

Info Kosten: zwischen 5,5 und 6,1 Millionen Euro Erweiterung In der Machbarkeitsstudie für die KGS Neanderstraße werden die Kosten für den Erweiterungs-Neubau der Schule zwischen 4,0 und 4,5 Millionen Euro angesetzt Sporthalle Die Kosten für die Einfeld-Sporthalle liegen zwischen 1,55 und 1,85 Millionen.

Weitaus weniger zufrieden sind die Eltern und Mitglieder des an der Schule frisch gegründeten „Arbeitskreis Erweiterung“ hingegen mit der räumlichen Situation an der Schule. Die Mängelliste beginnt bei der Aula („viel zu klein und schwer zugänglich, da im Dachgeschoss“) und erstreckt sich über die Toiletten („sie befinden sich in einem separaten Gebäude. Die Kinder müssen bei Wind und Wetter den Schulhof überqueren, um dorthin zu gelangen“) und die Pavillons („seit über 40 Jahren eine provisorische Übergangslösung“) bis hin zum Ganztagsbereich (Ogata). Der ist in den Räumen der ehemaligen Kita St. Lambertus untergebracht. Das heißt, die Kinder müssen sich zunächst auf dem Schulhof sammeln, bevor sie gemeinsam zum Ganztagsbereich hinüber gehen. „Die vorhandenen Räumlichkeiten sind eng, es ist sehr laut, das Außengelände ist winzig“, kritisiert Regina Lenz in einem offenen Brief.

Die von der Stadt Mettmann in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie, die das Architekturbüro Klein + Neubürger am 18. November vergangenen Jahres dem Schulausschuss vorstellte, habe gezeigt, dass der Schulstandort auf drei volle Züge erweitert werden kann, einschließlich Räumen für Ganztag mit Mensa, Küche sowie einer Sporthalle. Doch auf die Umsetzung warten die Eltern bis heute. „Es passiert gar nichts“, sagt Lenz.

Große Hoffnung setzte die Elternschaft daher auf einen Antrag der Unabhängigen Wählergemeinschaft UBWG, den diese in die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 24. September eingebracht hatte. Dieser Antrag wurde jedoch aus Formgründen zurückgestellt – aus „fadenscheinigen Gründe“, sagt Lenz bitter. Und auch auf der aktualisierten Tagesordnung des Rates, der am Dienstagabend (1. Oktober) tagt, ist dieser Punkt zwischenzeitlich gestrichen.

Einen weiteren Anlauf wollen die Eltern daher nun in einem persönlichen Gespräch mit Bürgermeister Thomas Dinkelmann nehmen, das sie am Montagabend (30. September) führen wollen. „Wir wollen dem Bürgermeister ein bisschen auf die Nerven gehen. Wie kann es sein, dass nichts passiert?“, erläutert Lenz die Beweggründe. Gespräche mit der Stadtverwaltung würden darüber hinaus nahe legen, dass die geplante Gesamtschule zum Sanierungsstau beitrage. Großprojekte wie Feuerwehr, Stadthalle und die mögliche Einrichtung einer Gesamtschule würden einen Großteil der Finanzen binden, habe man ihr gesagt, berichtet Lenz. „Wir sind nicht sicher, ob Mettmann sich das leisten kann“, sagt Lenz mit Blick auf die geplante Gesamtschule.