Hochdahl : Schulzentrum-Sanierung dauert vier Jahre

Blick von oben auf das Schulzentrum Rankestraße mit Hauptschule, Realschule (Bildmitte) und Gymnasium. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die Ertüchtigung des Brandschutzes in den vier Gebäudeteilen an der Rankestraße in Hochdahl hat höchste Priorität. Ein parallele energetische Sanierung, wie sie ebenfalls ansteht, ist nicht geplant.