Naherholung : Sanfter Tourismus am Kalksteinbruch

Mettmann Die Umwidmung des Steinbruchs zu einem touristisch nutzbarem Ort gilt als das größte Transformationsprojekt im Kreis Mettmann. Wie das aussehen wird, ist aber noch völlig unklar. Bisher hat kein Plan Zustimmung gefunden.

Schon lange vor seinem Entschluss, als Kandidat für den am 26. September neu zu wählendem Bundestag anzutreten, habe er sich für den Tourismus und die Bewahrung der Natur im Kreis eingesetzt. „Ich bin seit mehr als 20 Jahren mit ganzem Herzen Touristiker“, so Herrmann, der in Erkrath lebt und sein Geld als Ein-Mann-Busunternehmer verdient. „Da ich meinen Wahlkreis gut zu kennen, tingele ich nicht von einem Unternehmen zu andern, sondern treffe mich mit Privatpersonen und Unternehmern, mit denen ich meine Schwerpunkt-Themen teile. Willie Schaefer kenne ich seit Jahren und unterstütze seine Anstrengungen schon seit der Zeit, als ich in Erkrath den Tourismuskreis mitgegründet habe,“ erläuterte Herrmann den Hintergrund des Treffens.