Kommunalwahl in Mettmann : „Ich bin eine Lernende“

Was In einer lockeren Serie stellt unsere Redaktion mit Thomas Dinkelmann (parteilos), Sandra Pietschmann (parteilos, nominiert von CDU und SPD), Nils Lessing (Grüne) und Andrea Metz (FDP) Mettmanns Bürgermeisterkandidaten in Portraits vor.

Wo Für den Ortstermin hatten sie die Wahl, sich einen Platz auszusuchen, der ihnen besonders viel bedeutet.

Wer Sandra Pietschmann wurde in Hechingen nahe Tübingen geboren und hat eine Schwester. Im Jahr 2000 kam sie ins Rheinland; sie wohnt in Ratingen. Dort will sie bleiben, ein Umzug steht für sie nicht zur Diskussion.