Mettmann : Antifa bekennt sich zu Farbbeutel-Attacke in Mettmann

Mettmann Unbekannte hatten in der Nacht zum 18. April Scheiben einer Bar eingeworfen. Dort sollen sich Anhänger einer rechtsextremen Partei getroffen haben.

Eine antifaschistische Gruppe Antifa hat sich in einem Bekennerschreiben, das unserer Redaktion vorliegt, dazu bekannt, in der Nacht zum 18. April die Fensterscheiben einer Bar an der Elberfelder Straße eingeworfen und Farb- und Bitumenbeutel auf die Fassade geworfen zu haben. In dieser Bar soll es in der Vergangenheit auch eine Veranstaltung der als rechtsextrem eingestuften Partei „Der III. Weg“ gegeben haben. In dem per Mail an die RP gesandten Bekennerschreiben heißt es wörtlich: „In der Nacht zum 17. auf den 18. April haben wir die Gaststätte ,Lounge Deluxe’ in der Elberfelder Straße mit Steinen, Farbe und Bitumen einen Besuch abgestattet.“