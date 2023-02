Mettmanner bringt Grün nach Honduras Mettmanner begrünt Honduras

(sue) Seit Januar 2021 unterstützt die in Mettmann ansässige Non-profit-Organisation „The Opportunity Project“ von Armut betroffene Gemeinden in Honduras und ruft Initiativen ins Leben, die den grundsätzlichen Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Einkommen ermöglichen. Vor allem Kindern und Jugendlichen soll so Rüstzeug vermittelt werden, um den Kreislauf der Armut zu durchbrechen. Mit zwei Initiativen startete das Projekt: Die „Food for Thought-Initiative“ richtet Kantinen in Schulen ein, wo Kinder kostenlos mittags essen können. „Water for Health Initiative“ will Schulen Zugang zu sauberem Trinkwasser, angemessenen sanitären Anlagen und Lernmaterial zur Verbesserung des Hygieneverhaltens der Kinder vermitteln. Und die Organisation ist weiter gewachsen und brachte mit „Gardens for Groth“ im Frühjahr 2022 eine dritte Initiative an den Start. Dabei werden Familien mit Saatgut, Werkzeug sowie den nötigen Kompetenzen ausgestattet, um ihren eigenen Gemüsegarten zu starten und nachhaltig zu pflegen.