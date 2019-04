Ausstellung : Russische Schwestern stellen ihre Bilder im Kunsthaus aus

Ekaterina Gasmi und Natalia Baumeister haben Werke in fotorealistischer Malerei erstellt. Daran malen sie mitunter monatelang. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Zwei Schwestern begeistern im Kunsthaus und in der Deutschen Bank mit fotorealistischen Arbeiten.

In Moskau und in Düsseldorf haben die Schwestern Ekaterina Gasmi und Natalia Baumeister Kunst studiert. In Deutschland leben sie seit zwölf beziehungsweise acht Jahren – nicht weit weg in Kaarst. Und im Mettmanner Kunsthaus stellen die beiden Künstlerinnen zurzeit ihre fotorealistische Malerei und Zeichnungen aus. Die eindrucksvollsten Bilder von Ekaterina Gasmi, der älteren, sind ihre fünf Bilder von liegenden Frauen. Tatsächlich seien es Selbstbildnisse, sagt sie. Denn „ich kenne mich selbst am besten“, fügt sie hinzu. Akurat die Malerei, ausdrucksstark die Körperzeichnung und beinahe fotografisch der textile Faltenwurf.

Fotorealistisch nennen beide Schwestern ihre Malerei. Und das trifft genau ihre Arbeit. Natalia Baumeisters Tuschezeichnungen von temperamentvollen Pferdeposen sind so ausdrucksstark, dass man die Tiere quasi „erlebt“. Die Stillleben von Früchten und Gemüse beider Schwestern überbieten sich geradezu an Genauigkeit und Gartenfrische. Ekateriona Gasmi hat außerdem großformatig je einen Porsche und einen Maserati gemalt. „Ich wollte das einfach mal ausprobieren“, sagt sie.

Die Wasser- und Bootsspiegelungen in Blau sind neueste Werke, die einem Inspirationsschub durch veränderte Lebensumstände entsprungen sind. Die Wellen des Schwarzen Meers von Natalia Baumeister, die zwischen den Wasserbildern ihrer Schwestern hängen, sind nur bei näherer Betrachtung als Malerei zu erkennen – so genau hat sie gemalt. Sechs bis acht Stunden male sie täglich, gesteht Ekaterina, die ältere Schwester.

Studiert haben beide in Moskau dasselbe, nur zu anderen Zeiten, nämlich Malerei- und Textildesign. An der Düsseldorfer Kunstakademie haben sie sich dann anschließend weiter gebildet. Von Kindheit an gefördert wurden Ekaterina und Natalia durch ihre Mutter, die schon früh erkannte, welche Talente in ihren Töchtern stecken. Die Eltern sind Bauingenieure und leben nach wie vor in Moskau.

Die Ausstellung im Kunsthaus wird nur wenige Schritte entfernt bei der Mettmanner Filiale der Deutschen Bank fortgeführt. Filialdirektor Heiko Märtens, ein Freund guter Malerei, kennt Ekaterina Gasmi und hat sie überredet, einige besonders eindrucksvolle Bilder in den Geschäftsräumen auszustellen. Dabei fällt ein Werk besonders ins Auge. Gemalt hat die Künstlerin den Dogenpalast auf dem Markusplatz in Venedig – fotografisch genau und farblich überwältigend. Drei Monate habe sie an dem Bild gemalt, sagt Ekaterina Gasmi. Heiko Märtens freut sich über jeden Besucher seiner Bankfiliale, der diese Bilder anschauen möchte. gund