Gleich zwei Stellplätze belegen : Rücksicht im Straßenverkehr: Rote Ampel für breites Parken

Ein Auto parkt über zwei Stellplätze in der Galerie Königshof. Laut Straßenverkehrsordnung ist das verboten. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann Wer mit seinem Auto mehrere Stellplätze in Anspruch nimmt, kann mit einem Bußgeld belegt werden. Das teilt das Ordnungsamt mit.

Einige andere kritisieren, dass sich die Parkplatzbreite nicht an dem wachsenden Volumen der Fahrzeuge orientiert. Andere sehen das Fehlverhalten beim Fahrer, der so lange hätte weitersuchen müssen, bis er einen geeigneten Stellplatz findet. „Da lob ich mir die Stadt Düsseldorf. Zwei Parkplätze blockiert – zweimal zahlen. Oder abschleppen. Sollte man hier auch einführen. Wer solch ein Auto fährt, sollte entsprechend parken können. Überall piept es und eine Kamera ist ebenfalls an Bord“, fordert eine Leserin.