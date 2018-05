Gewinnspiel : RP verlost Tickets für die große Jazznacht

Mettmann Hilden (-dts) Die 23. Auflage der Hildener Jazztage hat begonnen. Dienstagabend bestritt das Pablo-Held-Trio das Eröffnungskonzert im Kunstraum des Gewerbeparks Süd an der Hofstraße. Bis Sonntag gibt es 18 Konzerte. in der Musikschule, beim Jazz im Park von Haus Horst, in der Friedenskirche, in der Gottschalksmühle, bei QQTec, im Blue Note, im Park der Capio-Klinik und im Wilhelm-Fabry-Museum. Ein Höhepunkt wird die International Jazznight in der Stadthalle am Samstag, 2.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Juni, 20 Uhr sein. Das Konzert der WDR Big Band, die mit Sängerin Magda Giannikou auftritt, wird live im Radio (WDR 3) übertragen). Dafür verlost die Rheinische Post fünf mal zwei Karten unter all denen, die bis Donnerstag, 23.59 Uhr, eine E-Mail schreiben an: " hilden@rheinische-post.de". Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(RP)