Leser schicken Fotos : Die schönsten Bilder rund um das Neandertal

Mettmann Der Lockdown schränkt zwar den Bewegungsradius ein. Langweilen muss sich deshalb keiner. Viele entdecken auf Wanderungen ihr Zuhause neu. Nehmen Sie bei der nächsten Tour ihre Kamera mit, lieber Leser. Wir suchen die schönsten Fotos aus dem Neandertal und freuen uns auf Ihre Impressionen.

Spaziergänge sind derzeit überaus beliebt. In der Pandemie entdecken viele die Wege vor der eigenen Haustür sowie kreuz und quer durchs Neandertal neu. Vor allem das Eiszeitliche Wildgehege bietet auf dem etwa 23 Hektar weiten Gelände tolle Strecken und noch mehr zu gucken. Die hier lebenden Tiere (Foto: teph) wie Heckrinder, Heckpferde und Wisente leben unter weitgehend natürlichen Bedingungen. Aber auch entlang der Düssel und am Neanderlandsteig gibt es wunderbare Flecken. Wir suchen Ihre schönsten Fotos rund ums Neandertal. Schicken Sie uns Ihre Motive bis Montag, 11. Januar, an mettmann@rheinische-post.de.