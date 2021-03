Mitmachaktion : Ein Bild für Ostern - machen Sie mit!

Der blühende Kirschbaum im Neandertal, die Narzisse auf der Stadtwald-Wiese, das Ei, der Hase, das Fest: Die Rheinische Post sucht schöne Leserfotos zum Thema Ostern. Denn an schönen, stimmungsvollen, fröhlichen oder witzigen Motiven mangelt es gewiss nicht – in und um Mettmann, Erkrath und Wülfrath.

Machen Sie sich und uns ein Bild fürs Fest. Fotografierte Personen sollten mit einer Veröffentlichung in der Zeitung und bei RP Online einverstanden sein (vermerken Sie das bitte nebst Ihrem Namen, Telefonnummer und Adresse in Ihrer Zusendung). Damit Ihr schönstes Osterfoto rechtzeitig ankommt, bitte bis Donnerstag, 1. April, 12 Uhr per Mail schicken an mettmann@rheinische-post.de