Kompetenz in Kultur : Autorin tourt auf Lesereise durch England

Mettmann Die Welt der Druiden fasziniert sie. Nach diesem Glauben richtet sie ihr Leben aus - und besitzt sogar ein kleines Stück vom berühmten Dartmoor.

Sandra Grünwald lebt als freie Autorin in Solingen, und wer sie besucht, der betritt eine andere Welt. Schon ihre Kleidung verblüfft ein wenig. Sie trägt einen bordeauxroten, langen Mantel, hat die langen Haare zusammengesteckt und lächelt. Die kleine Wohnung hängt voller getrockneter Kräuter – sie braucht keine Apotheke – und unterschiedliche Tinkturen stehen in einem offenen Bord. Sie glaubt an die Kraft der Natur. Besondere Halbedelsteine sollen das Wasser und den, der‘s trinkt, beleben. Eine große Landkarte Großbritanniens hängt an der Wand, Bücher über Bücher füllen den Raum.

Ihre Bücher widmen sich keiner leichten Kost: Im „Zaunkönig“ und seinem Nachfolgeroman „Leben heißt mein finsteres Träumen“ befasst sie sich in unerbittlichen Details mit Frauen, die in Konzentrationslagern zur Prostitution gezwungen wurden. Oft war ihnen der Tod mehr Erlösung denn Schrecken.

Diese Seite von Sandra Grünwald spiegelt sich auch in ihrem Engagement in Solingen wider: 2011 wurde sie als „Solingerin des Jahres“ mit der „Silbernen Hexe“ von einer Selbsthilfegruppe für Frauen, dem Verein „Hexenkessel“, ausgezeichnet. Und auch in Irland, Schottland und natürlich in Großbritannien sind ihr bereits Ehrungen zuteil geworden. Ebenso bringt sie sich in das Projekt „Eva“ ein: Zwangsprostitution, Menschenhandel und Zwangsheirat widersprechen ihrer Vorstellung von Humanität zutiefst und lassen sie zornig agieren. In diesem Projekt engagiert sie sich gegen jede Art von Missbrauch.