Pfadfinder in Mettmann aktiv : Roverrunde feiert Stammesjubiläum

Mettmann Langjährige Mitglieder der Pfadfinder erinnerten sich jetzt an alte Zeiten.

Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), Stamm Mettmann, feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen. Zu einer der Gruppierungen, die sich in gewissen Abständen trifft, gehört eine frühere Roverrunde. Obwohl die aktive Pfadfinderzeit schon rund 40 Jahre vorbei ist, blicken bei diesen Treffen in gemütlicher Runde die Alt-Pfadfinder gern auf die früheren Aktivitäten zurück. Dabei macht nach dem Motto „weißt Du noch“ so manche Döneken die Runde.