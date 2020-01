Ehrenamt in Mettmann : Rotes Kreuz ehrt treue Blutspender

Ehrenamt in Mettmann

Mettmann (arue) Der Ortsverein Mettmann des Deutschen Roten Kreuzes hat langjährige Blutspender geehrt. Vorsitzender Norbert Danscheidt dankte ihnen für ihr herausragendes Engagement. Mit ihren unentgeltlichen Blutspenden leisten sie eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe für das Gesundheitssystem, betonte er.

Die Jubilare nehmen seit vielen Jahren regelmäßig die Termine wahr, alle haben mindestens 25 Liter ihres Blutes gespendet, die Spitzenreiter sogar 50 Liter. Alle zusammen bringen es auf 437 Liter Blut, anschaulicher vielleicht umgerechnet in Standard-Wasser­kästen: Ihr Blut würde die Flaschen von 48 Kästen füllen. „Blutspenden ist auch keine Einbahnstraße“, gibt Danscheidt zu bedenken. Denn zum einen leisten Blutspender eine wichtige Hilfeleistung für viele Menschen, „zum anderen erfolgt gleichzeitig mit der Spende eine kostenlose Ermittlung der Blutgruppe und auch eine regelmäßige Gesundheitskontrolle durch die Untersuchung des DRK“. Bei Auffälligkeiten informiere das Blutspendeinstitut den Hausarzt, der dann zur weiteren Kontrolle einlädt. Insofern sei die Spende auch ein kleiner Gesundheits-Checkup. Darüber hinaus rege regelmäßiges Blutspenden die eigene Blutbildung an und sei „Jogging für das Knochenmark“. „Die Gesundheit und damit der Schutz der Blutspender und Blutempfänger muss immer an erster Stelle stehen“, betont Danscheidt.